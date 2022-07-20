عاجل.. حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم.. مجلس الوزراء بيطمن المصريين

انت الان تتابع خبرعاجل.. حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم.. مجلس الوزراء بيطمن المصريين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء بالكشف عن حقيقة رفع سعر رغيف الخبز، وهي من أبرز الأخبار التي انتشرت على العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، وهي التي تشغل بال جميع المواطنين.

حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم يكشفها مجلس الوزراء

ونفي المركز الإعلامي التابع إلى مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، كل ما انتشر في العديدي من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أخبار، خاصة برفع سعر رغيف الخبز المدعم، وهذا يأتي بالتزامن مع رفع أسعار السولار.

الدولة تتحمل زيادة السولار وتسددها لأصحاب المخابز

وأكد المركز أن سعر رغيف الخبز هو 5 قروس كما هو بدون أي زيادة، وتستمر الدولة في تحمل الزيادة وسدادها إلى أصحاب المخابز، وأشار إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة إلى الوزارة، تعمل على سداد صافي تكلفة رغيف الخبز إلى المخابز البلدية التي تعمل بالسولار حتى لا ترفع الأعباء عن المواطنين.