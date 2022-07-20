الرئيس السيسي يصدر قرارا بإزالة صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 يوليو 2022 04:25 مساءً - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 311 لسنة 2022 بإزالة صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة العامة وتنقل ملكية العقارات لصالح وزارة المالية.

ومن بين هذه الأملاك أرض ومبنى الإدارة العامة للعمليات الخاصة بالقاهرة وأرض مبنى الإدارة العامة لمرور القاهرة وأرض ومباني الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية والإدارة العامة لتصاريح العمل والإدارة العامة لأندية وفنادق الشرطة ومجمع خدمات الشرطة وأرض ومبنى قطاع التدريب بالقاهرة وأرض ومبنى الإدارة العامة للتأمين والمعاشات بالقاهرة وأرض ومبنى الإدارة العامة للمؤانئ بمحافظة القاهرة وأرض ومبنى مديرية أمن القاهرة وأرض ومبني سجن الاستئناف بالقاهرة وأرض مبنى سجن دمنهور وأرض ومبنى الإدارة العامة لمرور الجيزة وأرض ومبنى سجن المنيا العمومي.

ويحدد رئيس مجلس الوزراء أوجه التصرف والأغراض التي تستخدم فيها هذه الأراضي والعقارات والمواقع والمنشآت بناء على عرض وزير المالية.

نشر القرار في الجريدة الرسمية.