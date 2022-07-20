عاجل.. مجلس الوزراء يعدل سن إصدار البطاقة الشخصية

جدة - نرمين السيد - ووافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم، على بعض أحكام القوانين التى أعدتها مجموعة عمل المسائل التشريعية التابعة للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ومن بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، حيث نص مشروع القانون على جعل السن القانونية للتقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية، 15 عاماً، بدلاً من 16 عاماً، خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى وقت سابق اليوم، اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة فى مدينة العلمين الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات الحيوية.
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