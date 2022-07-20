عاجل.. مصدر أمنى ينفى انتشار فيروس كورونا داخل مقرات الاحتجاز

جدة - نرمين السيد - وأكد المصدر، أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة وأنه لا يوجد أية إصابة بفيروس كورونا بين نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وأن جميعهم يتلقون رعاية طبية كاملة.

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