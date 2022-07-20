سفير مصر فى المنامة يبحث مع وزير الأشغال البحرينى التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - التقى السفير ياسر شعبان، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، المهندس إبراهيم بن حسن الحواج، وزير الأشغال بمملكة البحرين الشقيقة، فى إطار مُتابعة نتائج زيارة رئيس الجمهورية إلى مملكة البحرين فى يونيو الماضى.





وبحث السفير المصرى سُبل تعزيز وتطوير آفاق التعاون المُشتركة فى مجالى البنية التحتية وإعادة تدوير المياه، خاصة على ضوء ما تشهده مصر خلال الفترة الراهنة من نهضة شاملة فى شتى مجالات البنية التحتية والأساسية تنعكس فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة. ومن جانبه، حرص وزير الأشغال البحرينى على الإشادة بعمق العلاقات التاريخية والأخوية التى تجمع البلدين الشقيقين، والحرص المتبادل على تطوير آفاق التعاون المشترك.

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