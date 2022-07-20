شيخ الأزهر يعزى ملك البحرين فى وفاة الشيخة مثايل آل خليفة

جدة - نرمين السيد - تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين الشقيقة، فى وفاة الشيخة مثايل آل خليفة، ابنة وزير شؤون الديوان الملكى الشيخ على بن عيسى سلمان آل خليفة شقيق الملك.





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