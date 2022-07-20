نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قروض البنوك الإسلامية في مصر وأشهر البنوك المصرية في هذا المجال في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض البنوك الإسلامية في مصر، قروض البنوك الإسلامية في مصر تعتمد على إعطاء شخص المقترض فرصة الحصول على قرض وفقا لمجموعة من القوانين الخاصة بالشريعة الإسلامية بدلا من اضافه فوائد وأرباح، حيث يقوم البنك بشراء أي شيء يريده الشخص، ثم بعد ذلك يقوم ببيعه بمبلغ أكبر، و يتم تسديد القيمة على عدة أقساط متفق عليها بين البائع والمشتري وانتشرت فكرة البنوك الإسلامية التي تعمل عن طريق التمويل الإسلامي وحازت على ثقة بين العملاء لأنها توفر ما يحتاجه العميل عن طريق المساعدة في شراء إقامة مشروعات وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

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قروض البنوك الإسلامية في مصر

تعمل البنوك الإسلامية على المساعدة في تقديم القروض الإنسانية والمساعدات لمن يرغب في شراء سيارة أو منزل ويتم البيع بأسعار زائدة بعيد عن الفوائد الغير شرعية.

تساعد في إتمام الزواج للمقبلين عليه والشباب كما يمكن من خلال هذا القرض مساعدة المرضى والمحتاجين والمقترضين ومن يحتاج سد الديون بشكل فعال.

انتشرت بشكل كبير لأنها تحافظ على قوانين الشريعة الإسلامية وتعمل على مساعدة العملاء على إنهاء الرعاية الصحية والمتطلبات المختلفة التعليمية وكذلك توفير الاحتياجات المادية.

أسماء البنوك التي توفر القروض الإسلامية

بنك ناصر الإسلامي

من أقدم البنوك الموجودة في مصر، التي تقدم قروض للزواج بدون أي فوائد وتساعد في إتمام الزواج، كما تعمل على تقديم معاشات لأصحاب الظروف الصحية والمرضى، وتساعد الشؤون الاجتماعية على حل مشاكل الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن لعدم القدرة على سداد الديون.

ولكن يجب تقديم شهادة للمحكمة تثبت مجمل الديون ليتم مساعدتهم بالدفع والحد الأقصى لقيمة القرض هو حوالي 5000 جنيه دون أي فوائد ويتم دفع الأقساط أو تحويل البنك لسحبها من الراتب وأخذ القسط منه بشكل دوري، ولا يتم الجمع بين قرضين في نفس الوقت.

بنك فيصل

أشهر البنوك بإعطاء القروض الإسلامية للشباب، ويقدم نظام التقسيط المريح للعملاء لتحقيق المشروعات والأرباح ويجب تقديم الأوراق للمشروع والسجل التجاري والضمانات للبنك.

بنك مصر

يقدم قروض إسلامية بدون فوائد وإذا وجد البنك أي تأخير لا يتم حذف يتم حسب الفوائد والغرامات ويتم تقديم القرض للأغراض الإنسانية والشخصية والمشروعات المختلفة مع وجود الأوراق التي تثبت هذا المشروع لكي يتمكن العميل من الحصول على هذا القرض.