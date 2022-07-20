نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إجازة ثورة 23 يوليو.. ثورة ٢٣ يوليو اجازة رسمية للقطاع العام والخاص بقرار من رئيس الوزراء في المقال التالي

عمر شويل - جدة ويبحث الكثير من العاملون في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، عن متى موعد إجازة ثورة 23 يوليو لهذا العام الجاري 2022 ميلادي ومن بعد أن تم الانتهاء من أيام الإجازة الخاصة بعيد الأضحى المبارك الذي حصل عليها موظفون القطاع الخاص والقطاع الحكومي أيضًا وتم العودة إلى العمل، ويعد شهر يوليو الجاري 2022، هو من أكثر الشهور في السنة الميلادية التي تحتوي على الكثير من الإجازات الرسمية.

موعد إجازة ثورة 23 يوليو

لقد قامت الجريدة الرسمية بالنشر، اليوم في عددها الصادر، وذلك القرار من رئيس مجلس الوزراء، وهو الدكتور مصطفى مدبولي، وكان القرار هو أن يوم السبت المقبل، الذي يوافق يوم 23 من شهر يوليو الجاري لعام 2022 ميلادي، يكون إجازة رسمية ومدفوعة الأجر لدي العاملين في جميع الوزارات، وأيضا في جميع المصالح الحكومية، وفي الهيئات العامة، وفي وحدات الإدارة المحلية، وذلك بمناسبة عيد الثورة يوم 23 يوليو.

ولقد تم التوضيح إلى العاملين في القطاع الحكومي وفي القطاع الخاص موعد إجازة ثورة 23 يوليو لهذا العام الميلادي 2022 في هذا الشهر الجاري، ولقد يحصل الكثير من الموظفون أيضًا سواء كان موظفون في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص على إجازة يوم رأس السنة الهجرية لهذا العام الجاري 2022 ميلاديا بحيث هذه الاجازة توافق آخر يوم سبت من هذا الشهر الجاري وهو يوافق يوم 30 من شهر يوليو الجاري في هذا العام ويعد أيضًا أنه آخر إجازة من الإجازات الرسمية التي يحتويه هذا الشهر الجاري.

الإجازات الرسمية للقطاع العام والقطاع الخاص

والاجازات الرسمية لدي قطاع العام والقطاع الخاص الذي يكون أيضًا على مدار أيام الشهور الميلادية المتبقية من هذا العام الجاري 2022 ميلاد، لقد يوجد في شهر أكتوبر عام 2022 يومي فقط من الإجازة الأساسية وذلك لموظفين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وبهكذا يتم الانتهاء من الإجازات الرسمية في عام 2022 وفي السطور التالية نوضح الاجازتين في شهر اكتوبر وهما كما يلي:

أول يوم اجازة في شهر أكتوبر يكون الاحتفال بانتصارات مصر في حرب 6 أكتوبر.

وثاني يوم اجازة هو يوم 8 أكتوبر من هذا العام 2022 ويكون فيه إجازة المولد النبوي الشريف.