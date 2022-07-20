نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2022 موقع النيابة العامة وخطوات تقديم طلب التظلم في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2022، تسهيلا على المواطنين فلقد قامت النيابة العامة بجمهورية مصر العربية بإطلاق تلك الخدمة الإلكترونية التي يتمكن من خلالها المواطنين مالكي السيارات من التعرف علي مخالفات المرور برقم السيارة الخاصة بهم، وكذلك يتمكنوا من خلال تلك الخدمة الإلكترونية من القيام بسداد المخالفات بشكل إلكتروني ومن خلال وسائل الدفع المتاحة أيضا، فمن خلال تلك الخدمة يتمكن المواطنين من التعرف على مخالفات السيارة بكل سهولة، ولذلك سوف نتناول من خلال مقالنا اليوم تلك الكيفية التي يتمكن من خلالها المواطنين من الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة.

استعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة

ولقد أوضحت النيابة العامة أنة يمكن للمواطنين الاستعلام عن مخالفات المرور بكل سهولة وذلك عن طريق القيام بأتباع بعض من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الاتي:-

في البداية يتم الدخول على موقع النيابة العامة لخدمات المرور.

ومن ثم يتم اختيار الاستعلامات.

ويتم تحديد نوع الاستعلام عن مخالفات المرور سواء كانت رخص مركبات أو مخالفات أو رخص القيادة.

ويتم اختيار الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة.

ومن ثم يتم ادخال البيانات المطلوبة من بيانات لوحة السيارة حروف وأرقام.

ومن ثم يتم الضغط على إجمالي المخالفات المرورية.

بالإضافة إلي الاستعلام عن قيمة المخالفات المرورية يمكن أيضا تقديم طلب التظلم على تلك المخالفات المرورية ويتم متابعة الطلب المقدم بالتظلم أيضا من خلال نفس الموقع الإلكتروني، ويتم كذلك دفع المخالفات بشكل إلكتروني ومن خلال بوابة الحكومة المصرية موقع النيابة العامة.

قيمة المخالفات المرورية وفقا للتعديل الجديد

ولقد جاءت قيمة المخالفات المرورية وفقا للتعديل الجديد كالتالي:-

السير العكسي عمدا تبدء الغرامة من 1000 جنية مصري وحتي 3000 جنية مصري وقد يعاقب بالسجن أيضا.

القيادة بدون رخصة قيادة تبدء الغرامة من 1000 جنية مصري وحتي 2000 جنية مصري.

التلاعب في أرقام وحروف لوحة السيارة المعدنية بغرامة تبدء من 1500 جنية مصري وتصل حتي 3000 جنية مصري.

القيادة برخصة قيادة منتهية أو تم إلغاءها تكون الغرامة بدءا من 1000 جنية مصري وحتي 3000 جنية مصري.

خطوات تقديم تظلم مخلفات المرور

وحتي يتمكن من تقديم طلب بالتظلم على المخالفات المرورية يتم أتباع التالي:-