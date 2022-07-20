أخبار مصرية

الرئيس الصربى: فخور بوجود قائد بحكمة الرئيس السيسى ومساهمته فى تعزيز العلاقات

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 20 يوليو 2022 02:23 مساءً - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأربعاء، فى افتتاح منتدى الأعمال المصري الصربي ببلجراد، وذلك بحضور الرئيس ألكسندر فوتشيتش، رئيس جمهورية صربيا، إلى جانب عدد من كبار المسئولين الصرب وممثلي الجهات الحكومية المعنية المختلفة.

 

وأعرب الرئيس الصربي عن فخره شخصياً بوجود قائد بحكمة الرئيس السيسى لمساهمته المباشرة في تعزيز العلاقات، فضلاً عن تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة بقيادته، والتي من شأنها تقديم مصر كشريك تنموي هام على الساحة الدولية.

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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