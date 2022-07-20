سفير مصر في المنامة يلتقي وزير الأشغال البحريني

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 يوليو 2022 02:22 مساءً - في إطار مُتابعة نتائج زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى مملكة البحرين في يونيو الماضي، التقى السفير ياسر شعبان، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، المهندس إبراهيم بن حسن الحواج، وزير الأشغال بمملكة البحرين الشقيقة، حيث تم بحث سُبل تعزيز وتطوير آفاق التعاون المُشتركة في مجاليّ البنية التحتية وإعادة تدوير المياه، خاصة على ضوء ما تشهده مصر خلال الفترة الراهنة من نهضة شاملة في شتى مجالات البنية التحتية والأساسية تنعكس في تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة.

ومن جانبه، حرص وزير الأشغال البحريني على الإشادة بعمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، والحرص المتبادل على تطوير آفاق التعاون المشترك.