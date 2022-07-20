سفير الصومال بمصر يدعو لتعزيز التعاون العربي لخلق جيل قادر على مواجهة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 يوليو 2022 02:22 مساءً - دعا سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية إلياس شيخ عمر أبو بكر، إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية لخلق جيل جديد من النشء والشباب يكون قادرا على مواجهة التحديات التي تواجهها دول المنطقة والعالم بأسره من خلال استراتيجية عربية فعالة وموحدة تساهم في تحقيق ما نصبو إليه .

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات الحفل الختامي لإعلان جوائز مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال لعام 2022، والتي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بحضور عدد من الوزراء والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية ومشاركة شباب الجامعات من مختلف محافظات الجمهورية، تزامناً مع احتفالات يوم الشباب العربي واليوم العالمي لمهارات الشباب، والاحتفال باليوبيل الذهبي ومرور 50 عاما على إنشاء الأكاديمية.

وأشاد السفير الصومالي، بالإنجازات غير المسبوقة التي حققتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والتي ساهمت بشكل مباشر في الارتقاء بمنظومة التعليم على المستوى العربي والإقليمي، مؤكدا أنها باتت نموذجا يحتذى به وينافس أفضل الجامعات على المستوى الدولي .

وهنأ السفير الصومالي، رئيس الأكاديمية بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي ومرور 50 عاما على إنشاء الأكاديمية، معربا عن تقديره لجهوده البناءة في خدمة العمل العربي المشترك وكذلك التعاون بين الأكاديمية وجمهورية الصومال في مجالات متعددة على المستوى الشبابي والرياضي، وأكد أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات لتعزيز التعاون ونقل الخبرات بين الشباب العربي وتطوير قدراتهم ومهاراتهم لخدمة بلادهم .