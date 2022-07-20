- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وشن حى المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة للتفتيش على المواقف شملت موقف "فيكتوريا - أبو قير، فيكتوريا – المحطه، فيكتوريا - المندره".
كما كثف حى الجمرك برئاسة الدكتورة رباب مدنى الحملات الرقابية على المواقف ومحطات الوقود والتأكد من الالتزام بالأسعار الجديدة وشملت الحملة جميع المواقف بنطاق الحى والتأكد من الإلتزام بالتعريفة الجديدة مع الاهتمام الدائم بالتواصل مع المواطنين.
ونفذ مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء علاء يوسف حملة مكبرة بجميع المواقف بنطاق المركز حيث تم التنبيه على سائقى سيارات الأجرة ووسائل النقل بالمركز بالالتزام بالتعريفة الجديدة المعتمدة وخط السير لكل سيارة مع لصق التعريفة طبقا لخط السير.
وواصل حى شرق حملاته المكثفة لمتابعة الالتزام بأسعار الوقود الجديدة وتطبيق التعريفة شملت الحملة المرور على مركبات الأجرة بمنطقة سموحة، موقف العوايد، وتم التنبيه على السائقين بالالتزام بالتعريفة الجديدة وإعلانها على المركبات المختلفة، كما تم التواصل مع المواطنين والتأكد على عدم دفع أى مبلغ يختلف عن السعر المحدد.
وقاد السيد موسى رئيس حى العجمى حملة مكبرة على طريق إسكندرية مطروح وميدان الهانوفيل والكيلو 21 وتم التنبيه على السائقين بالالتزام بالتعريفة الجديدة وإعلانها على المركبات المختلفة.
وفى حى المنتزه ثان قادت هدى أبوكليلة رئيس الحى حملة جابت أنحاء الحى وميادينه للتأكد من الالتزام بالقرارات الصادرة فى هذا الشأن.
وتواصل جميع الأحياء تنفيذ الحملات الدورية والمفاجئة لضبط المخالفين وعدم استغلال المواطنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حملات رقابية على مواقف الإسكندرية لمراقبة الالتزام بالتعريفة الجديدة (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.