حملات رقابية على مواقف الإسكندرية لمراقبة الالتزام بالتعريفة الجديدة (صور)

جدة - نرمين السيد - أكد محمد الشريف محافظ الإسكندرية استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المواقف ومحطات الوقود، وذلك لليوم الخامس على التوالى بعد زيادة سعر الوقود وتعريف الركوب، للتأكد من الإلتزام بالأسعار الجديدة والتصدى لأى محاولات لاستغلال المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات وزير التنمية المحلية.





وشن حى المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة للتفتيش على المواقف شملت موقف "فيكتوريا - أبو قير، فيكتوريا – المحطه، فيكتوريا - المندره".

كما كثف حى الجمرك برئاسة الدكتورة رباب مدنى الحملات الرقابية على المواقف ومحطات الوقود والتأكد من الالتزام بالأسعار الجديدة وشملت الحملة جميع المواقف بنطاق الحى والتأكد من الإلتزام بالتعريفة الجديدة مع الاهتمام الدائم بالتواصل مع المواطنين.



ونفذ مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء علاء يوسف حملة مكبرة بجميع المواقف بنطاق المركز حيث تم التنبيه على سائقى سيارات الأجرة ووسائل النقل بالمركز بالالتزام بالتعريفة الجديدة المعتمدة وخط السير لكل سيارة مع لصق التعريفة طبقا لخط السير.

وواصل حى شرق حملاته المكثفة لمتابعة الالتزام بأسعار الوقود الجديدة وتطبيق التعريفة شملت الحملة المرور على مركبات الأجرة بمنطقة سموحة، موقف العوايد، وتم التنبيه على السائقين بالالتزام بالتعريفة الجديدة وإعلانها على المركبات المختلفة، كما تم التواصل مع المواطنين والتأكد على عدم دفع أى مبلغ يختلف عن السعر المحدد.



وقاد السيد موسى رئيس حى العجمى حملة مكبرة على طريق إسكندرية مطروح وميدان الهانوفيل والكيلو 21 وتم التنبيه على السائقين بالالتزام بالتعريفة الجديدة وإعلانها على المركبات المختلفة.

وفى حى المنتزه ثان قادت هدى أبوكليلة رئيس الحى حملة جابت أنحاء الحى وميادينه للتأكد من الالتزام بالقرارات الصادرة فى هذا الشأن.



وتواصل جميع الأحياء تنفيذ الحملات الدورية والمفاجئة لضبط المخالفين وعدم استغلال المواطنين.