مدبولى يؤكد أهمية كلمة السيسى فى قمة جدة: لها أصداء إيجابية واسعة

جدة - نرمين السيد - واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتوجيه أخلص التهانى القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأعضاء الحكومة، وجميع المواطنين؛ بمناسبة حلول الذكرى السبعين لعيد ثورة 23 يوليو المجيدة.

كما خص بالتهنئة القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وجميع رجال القوات المسلحة المصرية البواسل، بهذه الذكرى الوطنية الخالدة.

وخلال حديثه، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الأيام الماضية شهدت عددا من الفعاليات المهمة للغاية التى شرفها بالحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ومن أبرزها حضور (قمة جدة للأمن والتنمية)، التى استضافتها المملكة العربية السعودية وشارك فيها قادة دول مصر والأردن والعراق، ودول مجلس التعاون الخليجى، ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشاد رئيس الوزراء بالكلمة المهمة التى ألقاها الرئيس خلال القمة، وكانت لها أصداء إيجابية واسعة على مختلف الأصعدة العالمية والمحلية، حيث تناول رئيس الجمهورية فى كلمته عددا من المحاور خلال حديثه عن التحديات والأزمات العالمية التى تواجه المنطقة، ومن هذه المحاور المحور الأمنى والمحور الاجتماعى، والمحور الاقتصادى المتمثل فى التحديات الناجمة عن تداعيات أزمة جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة، لافتا إلى أن كلمة فخامة الرئيس تخللها بعض الأطروحات لمواجهة تلك التحديات.

وفى السياق ذاته، أشار رئيس الوزراء إلى الكلمة التى ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال افتتاح الجلسة رفيعة المستوى لحوار "بيطرسبرج" للمناخ، والتى أكد خلالها سيادته أن كافة التقديرات والتقارير العلمية تشير بشكل واضح إلى أن تغير المناخ بات يمثل تهديداً وجوديا للكثير من الدول والمجتمعات على مستوى العالم على نحو لم يعد ممكناً معه تأجيل تنفيذ التعهدات والالتزامات ذات الصلة بالمناخ، وذلك خلال حديث سيادته عن الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، التى تستضيفها مصر خلال نوفمبر المقبل.

كما أشار الدكتور مدبولى إلى لقاء الرئيس بـ"فرانك شتاينماير"، رئيس ألمانيا الاتحادية، والمستشار الألمانى "أولاف شولتز"، حيث تناولت اللقاءات سبل تعزيز أطر التعاون الثنائى بين البلدين على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى استعراض سبل تنسيق الجهود مع مصر كشريك رائد للاتحاد الأوروبى فى عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه اللقاءات عكست مدى اهتمام الجانب الألمانى بتفعيل العلاقات الثنائية مع مصر باعتبارها شريكا استراتيجيا مهما.

كما نوّه الدكتور مصطفى مدبولى إلى المباحثات التى عقدها الرئيس فى بلجراد على مستوى القمة مع الرئيس الصربى "ألكسندر فوتشيتش"، ولفت رئيس الوزراء إلى إشادة الرئيس الصربى بالطفرة التنموية الملحوظة التى تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً تطلع بلاده لتعزيز الاستثمارات المتبادلة فى العديد من القطاعات وتعظيم حجم التبادل التجارى بين البلدين الصديقين وإحداث نقلة نوعية فى العلاقات الاقتصادية المصرية الصربية.

وفى ختام حديثه، عبر الدكتور مصطفى مدبولى عن سعادته بالبطولة الرائعة لكأس الأمم الإفريقية الخامسة والعشرين لكرة اليد للرجال، التى توّج فيها منتخب مصر بلقب البطولة نسخة 2022، للمرة الثامنة فى تاريخه، موجها التهانى القلبية للمنتخب الذى ظهر بروح حماسية فى أرض الملعب وحقق أرقاما قياسية فى نهائى البطولة.

وأعرب عن ثقته فى استمرار هذا الأداء البطولى خلال البطولات القادمة، مشيرا فى السياق نفسه إلى حرص الرئيس على تهنئة المنتخب وإشادته بأداء جميع أعضاء المنتخب طوال مراحل البطولة، وكذلك القيادة المميزة للجهاز الفنى، مؤكدا أن ما حققه المنتخب المصرى لكرة اليد من إنجازات جعله واحدا من أهم منتخبات كرة اليد فى العالم.