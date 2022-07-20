عاجل- الرئيس السيسى يشارك فى افتتاح منتدى الأعمال المصرى- الصربى (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، فى بلجراد فى افتتاح منتدى الأعمال المصرى الصربى، وذلك بمشاركة الرئيس ألكسندر فوتشيتش، رئيس جمهورية صربيا، إلى جانب عدد من كبار المسئولين الصرب وممثلى الجهات الحكومية المعنية المختلفة.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بهذا الحدث الذى يجسد روح التعاون المتميز بين مصر وصربيا، مؤكدًا حرص مصر خلال الفترة القادمة على تطوير علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الصربية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة فى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية فى مصر.



وأوضح الرئيس السيسى أن ذلك فى إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة، خصوصًا مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر، خصوصًا فى قطاعات السياحة والصناعات الدوائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية والإسكان العقارى والإدارى، فضلاً عن تعزيز التبادل التجارى بين البلدين فى المنتجات الزراعية.

كما أكد الرئيس كذلك أن النقلة النوعية التى شهدتها مصر مؤخرًا فى القطاعات التنموية المختلفة، إنما تعكس الإرادة القوية لدى الدولة، بمكونيها الحكومى والشعبى، على تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما سيكون له انعكاسات ايجابية على العلاقات الثنائية بين مصر وصربيا، مشيرًا إلى أن علاقات الصداقة المتميزة بين البلدين هى المظلة الحقيقية لدعم جهود تطوير التعاون المشترك فى المجالات الاقتصادية المختلفة من خلال توافر الإرادة السياسية اللازمة لذلك.

وأعقب ذلك عرض فيلم تسجيلى عن مختلف الإنجازات التنموية والاقتصادية فى مصر خلال السنوات الأخيرة، فضلاً عن استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل القطاعات.



وأعرب الرئيس الصربى عن ثقته فى وجود فرصة كبيرة للتعاون المشترك بالنظر إلى العلاقات الصادقة المتبادلة بين البلدين الصديقين، مؤكدًا أنه سيتم بذل الجهد اللازم خلال الفترة المقبلة لافتتاح خط طيران مباشر بين القاهرة وبلجراد لتسهيل عملية الاستثمار، فضلاً عن الانتهاء من اتفاقية عدم الازدواج الضريبى التى ستعظم من التبادل التجارى.



وأضاف الرئيس الصربى أن شعب بلاده يحترم الشعب المصرى الصديق، ويقدروا الاستمرارية فى العلاقات التاريخية المشتركة، كما أنه يفتخر شخصيًا بوجود قائد بحكمة الرئيس لمساهمته المباشرة فى تعزيز العلاقات، فضلاً عن تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة بقيادة سيادته، والتى من شأنها تقديم مصر كشريك تنموى هام على الساحة الدولية.