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الصحة تكشف أعراض المتحور الجديد لكورونا

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 يوليو 2022 01:25 مساءً - كشف الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان عن الأعراض التي تظهر على المصابين بالمتحور الجديد لفيروس كورونا، مؤكدا أنها تتمثل في ارتفاع في درجة حرارة الجسم لمدة من 24 إلى 48 ساعة تصل إلى فوق 38.6 درجة مئوية مع ألم في الحلق هذا يكفي لتشخيص الحالة أنه مشتبه فى إصابتها بالمتحور الجديد.

وتابع الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة: لا ننتظر ظهور باقي الأعراض المتمثلة في تكسير في الجسم والنوم الزائد والكحة مستمرة، ويتوجب ذلك العزل المنزلي وزيارة الطبيب.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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