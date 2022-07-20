490 شخصا يسجل للمشاركة بالمؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج

جدة - نرمين السيد - أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن عدد الكيانات المصرية بالخارج والشخصيات المصرية بالخارج الذين سجلوا لحضور مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج فى نسخته الجديدة والمقرر انعقاده فى 14 أغسطس المقبل، بلغ 494 شخصا من المصريين بالخارج، ممثلين عن 64 كيانا مصريا بالخارج وتسجيل فردى، قادمون من 37 دولة حول العالم، حتى الآن.





وقالت وزيرة الهجرة إن تنظيم المؤتمر يأتى فى إطار حرص الدولة على رعاية المصريين بالخارج والاستماع لمطالبهم وإدماجهم باستمرار فى عملية التنمية وهو ما تصبو إليه الجمهورية الجديدة، مجددة دعوتها للكيانات المصرية بالخارج وكذلك الأفراد للتسجيل والمشاركة فى النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات، خاصة وأن آخر موعد لتلقى طلبات المشاركة غدا الخميس 21 يوليو الجارى.

وأكدت مكرم أن مؤتمر الكيانات سيضم ممثلى وزارات ومؤسسات الدولة المعنية، للرد على استفسارات واقتراحات ممثلى الجاليات والكيانات المصرية بالخارج، والعمل على دراستها وتنفيذها.

وشددن على ضرورة استمرار أبناء الجاليات المصرية فى تقديم مقترحاتهم لما يمكن تقديمه من فعاليات خلال المؤتمر لتحقيق أعظم استفادة منه وخدمة المصريين بالخارج، موضحة ضرورة الاطلاع على تجارب الكيانات المصرية بالخارج وما حققته خلال الفترة الماضية للاستفادة منه والبناء عليه فيما هو قادم.

وأشارت مكرم إلى أن الترويج للاستثمار العقارى فى مصر على قائمة أجندة المؤتمر الثالث للكيانات وأن فعالياته ستتضمن أيضا زيارات ميدانية لعدد من المدن الجديدة للاطلاع على فرص الاستثمار العقارى والتجارى فيها وتعزيز الترويج لها ومعرفة التسهيلات المقدمة لأبناء الوطن بالخارج.

وتابعت وزيرة الهجرة أن الفعاليات أيضا ستتضمن زيارات ميدانية أخرى لعدد من المجمعات الصناعية الكبرى والمدن الصناعية الجديدة للاطلاع على مدى التقدم الذى وصلت إليه مصر القطاع الصناعى خاصة فى أعقاب مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" الذى نظمته وزارة الهجرة فى أواخر مايو الماضى، وباعتبار أن الصناعة هى قاطرة الاقتصاد القومى المصرى.

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