عاجل.. السيسى يلتقى مجموعة من رجال الأعمال فى صربيا (بث مباشر)

جدة - نرمين السيد - وألقى الرئيس كلمة خلال منتدى الأعمال المصرى الصربى، حيث دعا رجال الأعمال فى صربيا للمشاركة فى المشروعات القومية فى مصر خصوصا بمجال الموانئ. وذلك وفقا لما ذكرته قناة "إكستر نيوز" فى نبأ عاجل.

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