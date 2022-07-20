المواطن فى عيون الدولة.. حزمة حماية اجتماعية جديدة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار جهود الدولة للتعامل مع تطورات الظروف والأزمات العالمية الحالية، وانعكاساتها على النواحى الاقتصادية، والتى من الممكن أن تؤثر على حياة المواطنين اليومية.
ونوه رئيس الوزراء إلى التوجيهات الصادرة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدراسة توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، وإعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية، تراعى ظروف الأسر الأكثر احتياجًا، سعيًا لتخفيف الأعباء عن كاهلهم، فى ظل ارتفاع معدلات التضخم فى هذه الآونة.
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