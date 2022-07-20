أخبار مصرية

الرئيس السيسى من صربيا: نفذنا 6 آلاف مشروع بـ8 تريليونات جنيه

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 20 يوليو 2022 12:29 مساءً - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة نفذت 6 آلاف مشروع بقيمة 8 تريليونات جنيه من أجل تأهيل الدولة المصرية لتكون جاهزة للعمل من أجل شعبها إضافة إلى أن تكون جاهزة أيضا للمستثمرين.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته امام منتدى الأعمال المصرى الصربي، أن هناك بنية أساسية متطورة من موانئ ومطارات وطرق وسكة حديد.

وتابع الرئيس: مصر بصدد إنشاء أكبر شبكة قطارات كهرباء، وخلال عامين نكون افتتحنا المرحلة الأولى، موجها دعوة لرجال الأعمال الصرب قائلا: "عاوزينكم ومحتاجينكم وسعداء بالتعاون معكم".

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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