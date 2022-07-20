مصر للطيران تسير 14 رحلة جوية عودة 3195 حاجا من الأراضى المقدسة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 يوليو 2022 12:28 مساءً - تسير مصر للطيران، اليوم الأربعاء 14 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن، مع الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة، والعمل علي تسهيل إنهاء إجراءات الوصول عبر المطارات المصرية.

ومن المقرر أن تنظم مصر للطيران 6 رحلات جوية من جدة إلى مطار القاهرة، و 5 رحلات من المدينة المنورة إلي مطار القاهرة القاهرة، بالإضافة إلى رحلتين جويتين من المدينة المنورة إلى الأقصر، ورحلة واحدة من جدة إلي برج العرب، لعودة إجمالي 3195 حاجًا من حجاج فلسطين وتضامن مطروح والأسكندرية والاقصر وسوهاج وأسيوط والوادي الجديد والبحر الأحمر وقنا واسوان وشمال سيناء والمركزية وكفر الشيخ وتضامن الأوقاف، بالإضافة إلى قرعة مجلس النواب والضباط وأسيوط وبعثة الداخلية وكذا وزارة السياحة وحجاج الترانزيت وحج أفراد وعمل وإقامة.