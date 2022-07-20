نائب محافظ الوادي الجديد تتابع سير العمل والجاهزية بمستشفيات الخارجة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 يوليو 2022 12:28 مساءً - قامت الأستاذة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، بجولة تفقدية شملت عدد من المستشفيات بمدينة الخارجة يرافقها الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والدكتور ياسر محمود رئيس المركز، وذلك لمتابعة الخدمات الصحية المقدمة وجاهزية المستشفيات للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا بالتزامن مع الموجة السادسة من الإصابات.

حيث تفقدت أقسام الإستقبال والطوارئ بمستشفى الخارجة التخصصي ومستشفى الصدر، للتأكد من الإلتزام الكامل بالإجراءات الإحترازية داخل المنشآت الصحية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدليات، وتأمين إحتياجات القطاع من اسطوانات الأكسجين، و متابعة معدل حالات الإصابة المترددة على المستشفى والإطمئنان على الحالات المحجوزة بأقسام العزل. كما اطمئنت على إجراءات تقديم الخدمات العلاجية للحالات غير المقتدرة والتابعة للتأمين الصحي وحالات الطوارئ.

كما تابعت نائب المحافظ، أعمال رفع كفاءة وتطوير مبنى العزل بمستشفى حميات الخارجة بتكلفة تقدر بمليون جنيه، موجهة بسرعة الإنتهاء من الأعمال في أسرع وقت لتقديم الخدمة للمواطنين، كما تفقدت مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية التابعة للشئون الصحية للإطمئنان على عدم وجود نقص بأي منها وصلاحيتها وتخزينها وفقًا للاشتراطات اللازمة.