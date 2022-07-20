عاجل.. السيسى أمام منتدى الأعمال الصربى: مصر تمتلك فرصا واعدة للاستثمار

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إن مصر تمتلك فرصا واعدة للاستثمار مع تحديث البنية التحتية اللازمة.



جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إن مصر تمتلك فرصا واعدة للاستثمار مع تحديث البنية التحتية اللازمة. ودعا خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصرى الصربى، ونقلتها قناة "إكستر نيوز"، رجال الأعمال فى صربيا للمشاركة فى المشروعات القومية فى مصر خصوصا بمجال الموانئ.



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