أندريه زكى مهنئا الرئيس السيسى بذكرى «23 يوليو»: استعادت عزة وسيادة الوطن

جدة - نرمين السيد - بعث رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكى، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصرى العظيم، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.





وجاء فى نص البرقية: "بالأصالة عن نفسى، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلى العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة القلبية بمناسبة الذكرى السبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، التى حققت إرادة المصريين الوطنية واستعادة عزة وسيادة الوطن، ونتمنى لسيادتكم كل التوفيق فى ما يحقق طموح الشعب المصرى العظيم، ونصلى أن يمنح الله مصرنا العزيزة التقدم والازدهار".

كما بعث الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، برقيات تهنئة مماثلة لكل من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق أول محمد زكى.

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