سفير الصومال بمصر يدعو إلى تعزيز التعاون العربى لمواجهة التحديات

جدة - نرمين السيد - دعا سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية إلياس شيخ عمر أبو بكر، إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية لخلق جيل جديد من النشء والشباب يكون قادرا على مواجهة التحديات التى تواجهها دول المنطقة والعالم بأسره من خلال استراتيجية عربية فعالة وموحدة تساهم فى تحقيق ما نصبو إليه.





جاء ذلك خلال مشاركته فى فعاليات الحفل الختامى لإعلان جوائز مسابقة رالى مصر لريادة الأعمال لعام 2022، والتى تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بحضور عدد من الوزراء والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية ومشاركة شباب الجامعات من مختلف محافظات الجمهورية، تزامناً مع احتفالات يوم الشباب العربى واليوم العالمى لمهارات الشباب، والاحتفال باليوبيل الذهبى ومرور 50 عاما على إنشاء الأكاديمية. وأشاد السفير الصومالى، بالإنجازات غير المسبوقة التى حققتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والتى ساهمت بشكل مباشر فى الارتقاء بمنظومة التعليم على المستوى العربى والإقليمى، مؤكدا أنها باتت نموذجا يحتذى به وينافس أفضل الجامعات على المستوى الدولى. وهنأ السفير الصومالى، رئيس الأكاديمية بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبى ومرور 50 عاما على إنشاء الأكاديمية، معربا عن تقديره لجهوده البناءة فى خدمة العمل العربى المشترك وكذلك التعاون بين الأكاديمية وجمهورية الصومال فى مجالات متعددة على المستوى الشبابى والرياضى، وأكد أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات لتعزيز التعاون ونقل الخبرات بين الشباب العربى وتطوير قدراتهم ومهاراتهم لخدمة بلادهم.

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