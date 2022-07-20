الصحة: إصدار 1.6 مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال 2022

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار مليون و694 ألف و467 قرار علاج على نفقة الدولة، بداية من أول شهر يناير 2022 وحتى نهاية يونيو الماضى، بتكلفة إجمالية بلغت 6 مليارات و337 مليون و851 ألف جنيه.





يأتى ذلك فى إطار رفع العبء عن كاهل المرضى غير القادرين فى جميع محافظات الجمهورية؛ لتوفير الخدمة الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية على نفقة الدولة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، أن قرارات العلاج على نفقة الدولة، شملت تخصصات أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد زيدان رئيس المجالس الطبية المتخصصة، إلى توقيع الكشف الطبى على 192 ألفا و955 مواطنا من خلال 429 لجنة للكشف الطبى على مستوى الجمهورية، من طالبى "كارت الخدمات المتكاملة".

ولفت زيدان، إلى أن إجراءات إصدار طلب العلاج على نفقة الدولة، تبدأ بالتوجه إلى أقرب مستشفى بالمحافظة التابع لها المريض، وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، تمهيدا لتحرير "تقرير اللجنة الثلاثية".

وتابع أن الموظف المختص فى قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى، يسجل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، وتتضمن صورة بطاقة الرقم القومى، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبى والأبحاث الحديثة، عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، دون تحميل المريض أى مشقة.

وذكر زيدان، أن الموافقة على طلب العلاج تصدر إلكترونيا من المركز الرئيسى للمجالس الطبية بالقاهرة، ليتم إصدار القرار، والإخطار برسالة قصيرة على الهاتف المحمول الخاص بالمريض، ليتوجه إلى المستشفى لتلقى الخدمة العلاجية المقررة له.