عاجل.. الرئيس الصربى: أفتخر بزيارة السيسى إلى صربيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال كلمة الرئيس الصربى فى مؤتمر صحفى مع الرئيس السيسى، عقب جلسة مباحثات مشتركة عقدها الرئيسان.

واستقبل الرئيس الصربى، أمس الثلاثاء، الرئيس السيسى فى مطار العاصمة الصربية بلجراد.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى بلجراد، اليوم الأربعاء، مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش، وأقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمى، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف".

وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، إن الرئيس الصربى رحب بالرئيس السيسى ضيفا عزيزا فى صربيا للمرة الأولى، معربا عن تقدير بلاده لمصر قيادة وشعبا، ومشيدا بالعلاقات الثنائية الوثيقة التى تربط بين مصر وصربيا، مع تأكيد حرص بلاده على مواصلة الارتقاء بتلك العلاقات وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين على جميع المستويات، لاسيما فى ضوء دور مصر المحورى كركيزة للاستقرار والأمن والسلام فى الشرق الأوسط وإفريقيا.