طلاب الثانوية العامة بمدارس المكفوفين يؤدون امتحان الاقتصاد

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صادر اليوم عن وزارة التربية والتعليم، حرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديرى المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية.

وقال الدكتور رضا حجازى، إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة لمدارس المكفوفين مؤمنه بالكامل بدءا من طباعة الأسئلة، ومرورا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجنة النظام والمراقبة.

وشدد حجازى على مديرى المديريات بالتنبيه على لجان مدارس (المتفوقين STEM) بأن أيام امتحانات الثانوية العامة لهذه المدارس سارية فى مواعدها، وأن يوم السبت أخر أيام امتحانات الثانوية العامة لمدارس (المتفوقين STEM).

وسارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وتابعت غرفة العمليات المركزية سير الامتحان بالمحافظات التى يوجد بها لجان سير مكفوفين وعددهم 25 لجنة فى 23 محافظة، ولم تتلقى أى ملاحظات.

جدير بالذكر أن يوم الخميس الموافق 21 يوليو 2022، يؤدى طلاب شعبة العلوم بالثانوية العامة الامتحان فى مادة الأحياء، كما يؤدى طلاب شعبة الرياضيات الامتحان فى مادة الرياضيات التطبيقية (الإستاتيكا)، بينما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة الفلسفة والمنطق.

كما يؤدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان فى مادة الإحصاء، ويؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) شعبة العلوم الامتحان فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء والجيولوجيا)، بينما يؤدى طلاب شعبة الرياضيات الامتحان فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات).

ويختتم طلاب الثانوية العامة، وطلاب مدارس المكفوفين، غدا الخميس، امتحانات العام الدراسى 2021/2022.