أول تحرك برلماني بشأن رسوم دخول ممشى أهل مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 يوليو 2022 11:22 صباحاً - أكد محمد سعد الصمودي، عضو مجلس النواب، أنه تقدم بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير الإسكان، بشأن فرض رسوم دخول ممشى أهل مصر على كورنيش النيل تبلغ قيمتها 20 جنيهًا.

وقال "الصمودي" فى بيان صحفى له إن ممشى أهل مصر على كورنيش النيل، يعد نقلة حضارية للواجهة النيلية، ويهدف الممشى إلى زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء ومساحات التنزه، وهو من المشروعات الطموحة التي من شأنها أن تغير وجه القاهرة وتحديدًا المناطق المُطلة على النيل.

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، سبق أن صرح خلال افتتاحه للمشى، بأن الهدف منه في المقام الأول تحسين جودة حياة المواطنين المصريين، وأنه بمثابة متنزه متكامل للمصريين بدخول مجاني، من خلال إتاحته وفتحه أمام الأسر المصرية البسيطة.

وأوضح "الصمودي" قائلاً غير أن فرض رسوم دخول، أمر مُخالف لتوجيهات رئيس الوزراء، وبذلك لن يُعد متنسفًا للأسر المصرية البسيطة، فإذا تحدثنا بلغة الأرقام سنجد أن أسرة مكونة من 5 أفراد، عليها أن تدفع 100 جنيهًا في سبيل التنزه على النيل، وهو أمر يفوق قدراتها في ظل حالة الغلاء الراهنة.

وطالب النائب محمد الصمودي، رئيس الوزراء، إعادة النظر في هذا الأمر، وإصدار توجيهاته بإلغاء هذه الرسوم، وإتاحته للمواطنين بالمجان، فمن حق المصريين الاستمتاع ببلدهم وبهذا المتنزه، الذي تم تدشينه من ضرائبهم، دون الانتظار لمناقشة موضوع طلب الإحاطة هذا حتى يعود البرلمان للإنعقاد خلال دور الانعقاد الثالث".