رئيس النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 يوليو 2022 11:22 صباحاً - بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية ، بمناسبة الذكرى السبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة.

وجاء في نص برقية التهنئة: "يطيب لي ويشرفني أن اهنئ سيادتكم –فخامة الرئيس- بالذكرى السبعين لثورة يوليو المجيدة ، تلك الثورة التي حمل لواءها نخبة من أبطال القوات المسلحة، قررت أن تعيد مصر لشعبها، وأن تغير واقع الحياة على أرضها الطاهرة، فحررت الإرادة الوطنية، واستعادت الاستقلال الوطني، وأحدثت نقلة نوعية، وتغييراً جذرياً سياسيا واقتصادياً واجتماعياً، لبّى كثيراً من آمال الشعب المصري العظيم، وأهَّل مصر لتصبح رقماً مهماً في محيطها العربي والأفريقي، وتمنح الإلهام والأمل للشعوب التي تكافح من أجل حريتها."

وتابع رئيس مجلس النواب: "إننا في هذه المناسبة الوطنية العظيمة، إذ نؤكد على إيماننا العميق بأن الدولة المصرية تحت قيادتكم الحكيمة قادرة على مواجهة كافة التحديات، والانطلاق نحو مستقبل مشرق تستحقه مصر وشعبها العظيم، ولتعلو رايتها أبد الدهر خفاقة بين الأمم، وبناء جمهورية جديدة قوامها وبنيانها الحق والعدالة والمساواة يتحقق فيها حلم كل مواطن مصري في حياة كريمة آمنة."

واستطرد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب : "راجين العلي القدير أن يعينكم على ما حُمّلتم من مسئولية، وما أولاكم من أمانة".

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقيته بالدعاء :"حفظ الله مصر شعبها وجيشها... وسدد كل جهد وطني يسعى بنبل لرفعة البلاد ولمزيد من الاستقرار والازدهار."