اللجنة الوطنية لليونسكو تعلن عن إصدارها السابع لجائزة البحث فى علوم الحياة

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تقريرا حول "الإصدار السابع لجائزة اليونسكو - غينيا الاستوائية الدولية للبحث فى علوم الحياة لعام 2022"، والتى أنشئت من قبل المجلس التنفيذى للمنظمة العالمية، والممولة من حكومة جمهورية غينيا الاستوائية.





وأفاد التقرير بأن الهدف من الجائزة هو تكريم وتعزيز المشاريع والأنشطة المقدمة من الأفراد والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية العاملة فى مجال علوم الحياة؛ بهدف تحسين نوعية الحياة البشرية، وتشجيع البحث، فضلا عن تعزيز التعاون بين الباحثين، وشبكات مراكز التميز فى علوم الحياة.

وأشار التقرير، إلى أن الجائزة تقدر بقيمة 350.000 دولار أمريكى، وتمنح سنويا للفائزين (ويمكن تقسيم مبلغ الجائزة بالتساوى بين ثلاثة فائزين كحد أقصى)، حيث يحصل الفائزون أيضا على شهادة، وتمثال صغير لفنان غينيا الاستوائية "لياندرو مبوميو"، كما يمكن لكل دولة أو منظمة غير حكومية تقديم ما يقرب من خمسة ترشيحات للجائزة، حيث يتم اختيار ثلاثة فائزين على الأكثر من قبل المدير العام لليونسكو على أساس التقييمات والتوصيات المقدمة إليه من قبل لجنة تحكيم دولية، على أن يكون المرشحون قدموا مساهمة بحثية كبيرة فى علوم الحياة.

وتناول التقرير كيفية الترشح للجائزة على النحو التالى:

- التقديم من خلال الموقع الإلكترونى الآتى:

www.unesco.org/egip/account-request

والخاص بالجائزة، ورفع كافة المستندات المطلوبة عليه.

- إرسال المستندات التالية على البريد الإلكترونى الخاص باللجنة الوطنية المصرية لليونسكو قبل موعد غايته 1 نوفمبر 2022.

[email protected]

[email protected]

وهى كالتالى:

- خطاب ترشيح من جهة العمل

- خطاب توصية من جهة العمل (باللغة الإنجليزية أو الفرنسية) موضحا فيه ما يلى: (وصف لخلفية المرشح، وإنجازاته، وخبرته العلمية) و(ملخص للعمل، بحيث يكون ذا صلة بالمجالات التى تغطيها الجائزة والمنشورات والوثائق الداعمة الأخرى) و(وصف لمساهمة المرشح فى أهداف الجائزة).

- السيرة الذاتية شاملة الجوائز التى حصل عليها المرشح، والمؤتمرات التى شارك فيها ومطبوعات للمرشح.

- نسخة من المستندات التى تم رفعها على موقع التقديم سالف الذكر.

- تقدم الترشيحات لمنظمة اليونسكو من قبل حكومات الدول الأعضاء بالتشاور مع لجانها الوطنية (علما بأنه لن يلتفت إلى الترشيحات الفردية).

وللمزيد من المعلومات عن هذه الجائزة، يمكن الدخول على الرابط الإلكترونى من هنا