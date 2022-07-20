وأفاد التقرير بأن الهدف من الجائزة هو تكريم وتعزيز المشاريع والأنشطة المقدمة من الأفراد والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية العاملة فى مجال علوم الحياة؛ بهدف تحسين نوعية الحياة البشرية، وتشجيع البحث، فضلا عن تعزيز التعاون بين الباحثين، وشبكات مراكز التميز فى علوم الحياة.
وأشار التقرير، إلى أن الجائزة تقدر بقيمة 350.000 دولار أمريكى، وتمنح سنويا للفائزين (ويمكن تقسيم مبلغ الجائزة بالتساوى بين ثلاثة فائزين كحد أقصى)، حيث يحصل الفائزون أيضا على شهادة، وتمثال صغير لفنان غينيا الاستوائية "لياندرو مبوميو"، كما يمكن لكل دولة أو منظمة غير حكومية تقديم ما يقرب من خمسة ترشيحات للجائزة، حيث يتم اختيار ثلاثة فائزين على الأكثر من قبل المدير العام لليونسكو على أساس التقييمات والتوصيات المقدمة إليه من قبل لجنة تحكيم دولية، على أن يكون المرشحون قدموا مساهمة بحثية كبيرة فى علوم الحياة.
وتناول التقرير كيفية الترشح للجائزة على النحو التالى:
- التقديم من خلال الموقع الإلكترونى الآتى:
www.unesco.org/egip/account-request
والخاص بالجائزة، ورفع كافة المستندات المطلوبة عليه.
- إرسال المستندات التالية على البريد الإلكترونى الخاص باللجنة الوطنية المصرية لليونسكو قبل موعد غايته 1 نوفمبر 2022.
وهى كالتالى:
- خطاب ترشيح من جهة العمل
- خطاب توصية من جهة العمل (باللغة الإنجليزية أو الفرنسية) موضحا فيه ما يلى: (وصف لخلفية المرشح، وإنجازاته، وخبرته العلمية) و(ملخص للعمل، بحيث يكون ذا صلة بالمجالات التى تغطيها الجائزة والمنشورات والوثائق الداعمة الأخرى) و(وصف لمساهمة المرشح فى أهداف الجائزة).
- السيرة الذاتية شاملة الجوائز التى حصل عليها المرشح، والمؤتمرات التى شارك فيها ومطبوعات للمرشح.
- نسخة من المستندات التى تم رفعها على موقع التقديم سالف الذكر.
- تقدم الترشيحات لمنظمة اليونسكو من قبل حكومات الدول الأعضاء بالتشاور مع لجانها الوطنية (علما بأنه لن يلتفت إلى الترشيحات الفردية).
وللمزيد من المعلومات عن هذه الجائزة، يمكن الدخول على الرابط الإلكترونى من هنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اللجنة الوطنية لليونسكو تعلن عن إصدارها السابع لجائزة البحث فى علوم الحياة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.