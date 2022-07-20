جدة - نرمين السيد - انتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من دراسة نقل 1819 موظفا من موازنة مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر والوحدات التابعة لها إلى موازنة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التنظيم والإدارة: نقل 1819 موظفا إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.