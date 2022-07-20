إنهاء إجراءات وصول جثمان الصيدلى بمطار القاهرة استعدادا لدفنه بالمنوفية

جدة - نرمين السيد - أنهت شركة مصر للطيران صباح اليوم الأربعاء إجراءات وصول جثمان الصيدلى المصرى أحمد حاتم من السعودية إلى مطار القاهرة الدولى، تمهيدًا لدفنه فى مثواه الأخير بمحافظة المنوفية.





وشهد المطار توافد عدد من أفراد أسرة الصيدلى المصرى، يرافقهم أيضا عدد من أعضاء مجلس نقابة صيادلة مصر، الذين حرصوا على التواجد مع عائلته لاستقبال جثمانه وتوديعه إلى مثواه الأخير. ووصل الجثمان، فى تمام السادسة صباحا على متن رحلة مصر للطيران القادمة من الرياض، وتم إنهاء إجراءات وصول الجثمان داخل قرية البضائع بالمطار تحت إشراف إدارة الحجر الصحى برئاسة الدكتور حازم حسين مدير الحجر .

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