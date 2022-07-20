قانون وقرار وزارى.. عقوبات الغش فى امتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير، إن الطالب (ز أ م ح) المقيد بشعبة الرياضيات بالصف الثالث الثانوى، وولى أمره ورئيس لجنة مدرسة أبو زعبل الثانوية المشتركة التابعة لإدارة الخانكة التعليمية بمحافظة القليوبية، هم المتهمون فى الواقعة، حيث سهّل رئيس اللجنة عملية خروج كراسة أسئلة لامتحان الفيزياء من اللجنة الامتحانية بدون وجه حق، وتوصيلها عبر مجهول لولى أمر الطالب الذى تولى تصويرها وإعادتها خلال دقائق، ومن ثم رفع الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بينما كان الطالب فى اللجنة الامتحانية.

وأشار الوزير أن الطالب كان متورطا فى حيازة (سماعة أذن وساعة سمارت وهاتف محمول) أثناء أدائه امتحان مادة الديناميكا بتاريخ 5 يوليو الماضى بهدف الغش، ورغم تحرير محضر له، إلا أن رئيس لجنة الامتحان شارك فى التستر عليه، وبدد الأحراز بغرض إفلاته من العقاب.

ولفت إلى أن رئيس اللجنة أقدم على هذه التصرفات بعدما قبل أخذ رشوة، للتستر على الطالب فى واقعة امتحان الديناميكا، وتوصيل كراسة امتحان الفيزياء لولى الأمر.

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عقوبة الطالب ورئيس اللجنة

وأعلن شوقى، العقوبات التى تم توقيعها على الطالب والتى تمثلت فى: إلغاء جميع امتحانات الطالب فى جميع مواد الدور الأول من العام الدراسى الحالى 2021-2022، وحرمانه من دخول امتحانات الدور الثانى، واعتبار عام الإلغاء عام رسوم يحسب ضمن أعوام التقدم للامتحانات، مع منعه من دخول امتحانات العام القادم 2022-2023.

أما بالنسبة لرئيس اللجنة، فتم خصم شهرين من راتبه مع منعه من أعمال الامتحانات لمدة 5 سنوات.

وأضاف الوزير، أنه تم تسليم الطالب وولى أمره وهو المسؤول المباشر عن تصوير الأسئلة وتداولها، ورئيس اللجنة إلى النيابة العامة التى تمارس أعمالها.

وفى هذا الصدد، ينشر موقع "دوت الخليج"، تفاصيل قانون مكافحة الغش والإخلال بأعمال الامتحان لعام 2020 والذى أقره رئيس الجمهورية، وبموجبه تصل عقوبة ولى الأمر ورئيس اللجنة إلى الحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد على 7 أعوام، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف، فضلا عن العقوبات التى تنتظر الطلاب الذى شرعوا أو تمكنوا من الغش، بموجب القرار الوزارى رقم 34 لسنة 2018.

أولا: قانون مكافحة الغش والإخلال بأعمال الامتحانات

فى أغسطس 2020، أقر مجلس النواب القانون رقم 205 لسنة 2020، فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وأقره رئيس الجمهورية ونشرته الجريدة الرسمية بتاريخ 14 ديسمبر 2020، وتضمن التالى:

- عقوبة ثبوت نشر أو إذاعة الامتحانات

وفقا للمادة الأولى من القانون فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أى نظم تقييم فى مراحلة التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، مع عدم الإخلال بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، أو أى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر.

- عقوبة الشروع فى الغش

ويعاقب على الشروع فى ارتكاب أى فعل من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة الأولى، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- الحرمان من الامتحانات

وفى حالة الغش، يحكم بحرمان الطالب الذى ارتكب غشا أو شروعا فيه أو أى فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين، من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبا فى جميع المواد، وفى حالة الامتحانات المعادلة التى تقدمها المدارس الدولية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصرى دورين متتاليين.

وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

- عقوبة حيازة أدوات تساعد على الغش

ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، أو أيا من الأجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة فى ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون، وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

ثانيا: القرار الوزارى رقم 34 لسنة 2018

فى عام 2018، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، القرار الوزارى رقم 24 لسنة 2018، بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان أو الحرامان منه، والذى تسرى قواعده وأحكامه على الطلاب الذين يتقدمون للامتحانات العامة والمحلية، وتشرف على إجرائها وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.

وحدد القرار حالات إلغاء امتحان الطلاب فى مادة واحدة أو فى جميع المواد كالتالى:

إلغاء الامتحان فى مادة واحدة

ووفقا للقرار يلغى امتحان الطالب فى المادة التى تؤدى الامتحان فيها، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا، إذا ما ارتكب إحدى المخالفات الآتية:

- حيازة الهاتف المحمول أو أى من الأجهزة التكنولوجية أو أى وسائل أو أدوات أخرى تساعد على الغش أثناء الامتحان.

- تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ما ينم على الاستهانة أو السخرية بأى صورة من الصور.

- تمزيق أوراق الإجابة، أو نزع ورقة منها، أو العبث بها، أو محاولة إخفائها، أو محاولة الهروب بها.

إلغاء الامتحان فى جميع المواد

ويلغى امتحان الطالب فى جميع المواد، ويعتبر راسبا فيها، سواء فى الامتحانات العامة أو الامتحانات المحلية مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا، إذا ارتكتب أيا من الأفعال الآتية:

- صور، أو طبع، أو نشر، أو أذاع، أو روج بأى وسيلة: أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها قبل عقد لجان الامتحانات، أو أثنائها، سواء وقع الفعل داخل هذه اللجان أو خارجها بقصد الغش، أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، أو اشتراك أو شرع فى ارتكاب أيا من هذه الأفعال.

- الغش أو الشروع فيه، أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأى وسيلة أثناء الامتحان.

- القيام بأى عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان.

- الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم، أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه.

- استخدام الهاتف المحمول بجميع أنواعه أو أى وسائل تكنولوجية أخرى تؤدى إلى ارتكاب أى فعل من الأفعال المنصوص عليها بالنقطتين الأولى والثانية أو الشروع فيه.

- مساعدة الغير فى أداء الامتحان بدلا منه.

- إخفاء أوراق الإجابة الخاصة به أو الهروب بها.

- متى يلغى امتحان الطالب فى مادة واحدة؟

- ويلغى امتحان الطالب فى المادة التى تؤدى الامتحان فيها، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا، إذا ما ارتكب إحدى المخالفات الآتية:

- حيازة الهاتف المحمول أو أى من الأجهزة التكنولوجية أو أى وسائل أو أدوات أخرى تساعد على الغش أثناء الامتحان.

- تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ما ينم على الاستهانة أو السخرية بأى صورة من الصور.

- تمزيق أوراق الإجابة، أو نزع ورقة منها، أو العبث بها، أو محاولة إخفائها، أو محاولة الهروب بها.

ويلغى امتحان الطالب بعد تحرير رئيس لجنة سير الامتحان محضرا بإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها، وإجراء تحقيق مع الطالب بمعرفة جهة التحقيق المختصة، بعد امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق تنازلا عن حقه فى الدفاع عن نفسه، وإقرارا ضمنيا منه بصحة ما ارتكبه من مخالفة.

إلغاء امتحان الدور الثانى

وبالنسبة للطالب الذى ألغى امتحانه فى جميع مواد الدور الأول، فيحرم من أداء امتحان الدور الثانى لذات العام الدراسى الصادر فيه قرار الغلغاء، أما إذا كان إلغاء الامتحان فى الدور الثانى، فيكتفى بالإلغاء هذا الدور.

ويعتبر العام الدراسى الذى عوقب فيه الطالب بإلغاء الامتحان لأى سبب من الأسباب الواردة بهذا القرار عام رسوب، ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح بها قانونا، ويعتبر إلغاء الامتحان فى مادة واحدة رسوبا فى هذه المادة ويطبق فى شأنها القواعد المنظمة للدور الثانى، ويكون الإلغاء فى أحد فروع المادة إلغاء للمادة بأكملها.

لم يستفد أحد من الغش

وطمأن وزير التربية والتعليم الجميع بأن الدولة تراقب الأمور جيدا، والامتحانات أفضل من أى امتحانات سابقة، مشيرا إلى أنه حتى الآن ومع اقتراب نهاية امتحانات الثانوية العامة هناك أقل من 90 حالة غش تم ضبطها من 7 ملايين امتحان تم عقدها، وهذه نسبة تساوى (0.000001%).

وأشار إلى أن هناك حالات تم ضبطها بواسطة كاميرات المراقبة المثبتة داخل لجان الثانوية العامة، ولم يعلن عنها بعد، لكن الوزارة تصدر بشأنها قرارات.

وأكد شوقى، أن كل من قام بالغش تم ضبطه، والنتيجة تشير إلى أن أحدا لم يستفد من هذه الأعمال، موضحًا إلى أن واقعة امتحان الفيزياء حالة فردية، وتداولها بكثافة يسيئ لبلادنا وسمعة شهادتنا، والوزارة تريد أن تطمئن الجميع بأنها تراقب هذا وتتعامل معه فور حدوثه موجها الشكر لوزارة الداخلية لجهودها.