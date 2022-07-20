الصحة تكشف عن مخطط للتوسع فى الخدمات لسكان مدينة السادات

جدة - نرمين السيد - أكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، أن هناك مخططا للتوسع فى الخدمات الصحية المقدمة لسكان منطقة مدينة السادات، والعاملين فى المصانع، والقرى المجاورة بمحافظة المنوفية، من خلال زيادة عدد المنشآت الصحية، معلنا بدء التواصل مع الجهات المعنية لبحث تخصيص قطعة أرض لبناء مستشفى جديد.





جاء ذلك خلال تفقد الوزير، أمس الثلاثاء، لوحدة صحة الأسرة "ابنى بيتك الأول" التابعة للإدارة الطبية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك فى إطار متابعة سير العمل بالمنظومة الصحية والتأكد من تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير تفقد عيادة الأسنان، وعيادة طب الأسرة، وقسم الطوارئ والاستقبال، ومعامل التحاليل الطبية، وعيادة تنظيم الأسرة.

وتابع أن الوزير اطلع على خطة العمل بجداول العيادات الطبية المتنقلة، لضمان وصول كل خدمات الفحوصات الطبية والعلاجية للمواطنين بكل الأماكن وخاصة المناطق النائية، كما تابع الوزير سير العمل بمبادرات الصحة العامة، تحت شعار "100 مليون صحة".

وأضاف أن الوزير وجه بتكثيف حملات التطعيم ضد فيروس كورونا من خلال عيادات التطعيم المتنقلة، مجددا التوجيه لكل الفرق الطبية بالالتزام باستمرار تطعيم المواطنين ممن مر عليهم 3 أشهر للجرعة السابقة، مع التشديد على تطبيق كل إجراءات الوقائية والالتزام بارتداء الكمامات الطبية للتصدى للفيروس بما يساهم فى رفع المناعة المجتمعية.

ونوه عبدالغفار، إلى أن وحدة صحة أسرة "ابنى بيتك الأول" قدمت خلال الفترة من شهر إبريل وحتى يونيو 2022 خدمات الفحص الطبى لأكثر من 700 مواطن ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى والأمراض المزمنة، فيما بلغ عدد المترددين على عيادة الأسنان 967 مواطن، واستقبلت عيادة طب الأسرة 1358 مواطنا، وقدم قسم الطوارئ والاستقبال خدمات الفحص الطبى لـ400 مواطن، بينما أجرى قسم المعامل الطبية 250 تحليل دم، وأمراض متوطنة، وقدمت عيادة تنظيم الأسرة خدماتها لـ 2000 سيدة مترددة على الوحدة.

ورافق الوزير خلال جولته الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون المشروعات القومية، والدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية.

يذكر أن وزير الصحة زار محافظة المنوفية، أمس الثلاثاء، لبدء جولته التفقدية لمستشفى السادات المركزى، فى إطار متابعة سير العمل بالمنظومة الصحية.