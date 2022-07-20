متحدث الصحة يرد على المشككين فى فعالية لقاح كورونا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - رد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، على كل المشككين فى فعالية لقاح فيروس كورونا، مؤكدًا أن بداية اللقاح كان فى المراحل السنية المتقدمة وكانت أول فئة هم كبار السن والعاملين فى الخط الأول لمواجهة الجائحة، وذلك لأنهم أكثر الفئات المتأثرة.





وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، الذى قدمته، الإعلامية ندى رضا على قناة "CBC"، أن اللقاح الآن أصبح متاحًا للأطفال بعد مرور سنتين من الجائحة وذلك لأن تلك الفئات ليست الأكثر عرضةً لمضاعفات الإصابة، متعجبًا من الذين يشككون فى فعالية اللقاح على الرغم من أنه يعد مخصصًا للفئات الأكثر عرضة للأصابة بالأساس.

وأوضح عبدالغفار أن متحور أوميكرون الجديد، أكثر انتشارًا، كما أن هناك ارتفاع فى معدلات الإصابة المجتمعية، والاحتياج لدخول المستشفيات فى أقل وضع منذ بدء الجائحة، حيث وصلت نسبة الإشغال فى الأسرة الداخلية بالمستشفيات إلى 2%.

ولفت متحدث الصحة إلى أن نسبة إشغال أسرة الرعاية لمن يعانون من أمراض مزمنة 12 %، أما نسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعى، ومرضى الأمراض المزمنة غير المطعمة، 4%، مشددًا على أهمية المحافظة على المعدلات القليلة بالحرص على أخذ اللقاح والجرعات التعزيزية.

يذكر أن برنامج "من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة الحادية عشر مساء على شاشة قناة "CBC".