انت الان تتابع خبر.عاجل – وزير القوي العاملة يحدد موعد إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو للعاملين بالقطاع الخاص والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر محمد سعفان وزير القوي العاملة قراراُ قبل قليل اليوم الأربعاء الموافق 20 يوليو 2022 بشأن موعد إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو للعاملين في القطاع الخاص.

وأعلن سعفان، أن يوم السبت القادم سوف يكون إجازة مدفعة الأجر للقطاع الخاص بمناسبة ذكري ثورة 23 يوليو المجيدة، موضحاً انه من الجائز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ولكن يقوم بإضافة هذا اليوم إلي راتبه.

وأضاف وزير القوي العاملة أنه هذا القرار يأتي في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي لتحديد إجازة عيد ثورة يوليو المجيدة في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.