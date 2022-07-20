انت الان تتابع خبر عاجل – الأرصاد عن طقس اليوم الأربعاء: حر نار وشبورة وارتفاع أمواج البحر ورطوبة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية، حدوث اليوم الأربعاء الموافق 20 يوليو 2022 حدوث ارتفاع في أمواج البحر المتوسط خلال ساعات الصباح، نتيجة نشاط الرياح على السواحل، مما سوف يؤدي إلي حدوث شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأشارت هيئة الأرصاد إلي أنه سوف يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، وجنوب البلاد وذلك خلال ساعات النهار، أما في الليل فيسود طقس معتدل علي كافة الأنحاء، بالاضافة إلي زيادة نسب الرطوبة في الجو، مما يؤدي إلي زيادة الاحساس بإرتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 20 يوليو 2022:

1- القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة.

2- الإسكندرية العظمى 34 درجة والصغرى 25 درجة

3- مطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة.

4- سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.

5- قنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.

6- أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.