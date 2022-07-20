انت الان تتابع خبر عاجل – إصابة 3 أشخاص في حادث آليم بـ”الجيزة”والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب 3 اشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، إثر حادث تصادم سيارتين ملاكى ونقل أعلى كوبري 15 مايو بمحافظة الجيزة بسبب السرعة الزائد من السائق.

من جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة لمحافظة الجيزة بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفي القريبة من موقع الحادث بسيارات مطافي لأخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة ، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.