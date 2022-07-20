انت الان تتابع خبر عاجل – التعليم تقطع الشك باليقين حول دمج الصفين الخامس والسادس الابتدائي في نظام الجديد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الفني، حقيقة ما يتم تدواله خلال الأيام الماضية حول دمج العامين الخامس والسادس الابتدائي في نظام التعليم الجديد.

وأكد شوقي في تصريحات له، أن هذه المعلومات خاطئة وغير صحيحة ولا يقبلها العقل وما هي الا خرافات واستمرار لحرب تشويه منظومة التطوير الخاصة بقطاع التعليم داخل جمهورية مصر العربية.

وأضاف وزير التربية والتعليم الفني، أننا نواجه حرب إشاعات بشكل مستمر لا تكاد تتوقف، مطالباً أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب والحصول علي المعلومات من مصادرها الرسمية حتي لا يقعوا في مجال الاشاعات والخرافات التي يتم تدولها بين الحين والآخر على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا وبعض المواقع الإخبارية.