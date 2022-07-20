انت الان تتابع خبر. الهنا والسعد وصل لـ”أصحاب المعاشات” بهذا القرار الحاسم : أكثر من 9 مليار جنيه خلال أيام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقترب شهر يوليو 2022 على الانتهاء، مما جعل حركات البحث على صفحات السوشيال ميديا والمحرك جوجل حول موعد معاشات أغسطس 2022 تتزايد بشكل سريع خلال الدقائق المنصرم اليوم الأربعاء.

وسوف تقوم الخزانة العامة للدولة وضع 22 مليار جنيه تكلفة معاشات أغسطس 2022 في حسابات أكثر من 10 مليون و600 الف قائم بالصرف ومستفيد منتشرين في كافة أنحاء جمهورية، بالإضافة إلي 8 مليار جنيه تكلفة الزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر أبريل الماضي بنسبه 13%.

ولم تقوم وزارة التضامن الإجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج، والهيئة القومية للتأمنيات الإجتماعية برئاسة اللواء جمال عوض موعد معاشات أغسطس 2022، الا أنه ومن المتوقع أن يتم البدء الصرف أول الشهر القادم في جميع منافذ الصرف المنتشرة في جميع المحافظات، وسط تطبيق كامل للإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.