القوى العاملة: تعيين 510 منهم 8 قادرون باختلاف في دمياط

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 يوليو 2022 10:25 صباحاً - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط بتعيين 510 شاباً، منهم 8 "قادرون باختلاف" في منشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلين بها 1167 شاباً، كما تم استخراج 466 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلاً عن توفير 25 فرصة عمل.

وقال الوزير: إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 200 منشأة بنظام الدوري والحملات، والإعادة على 56 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 27 محضراً، وعمل ندوتي توعية بمصنع علف كفر سعد ومكتب الزهراء للرحلات بالزرقا، وفي مجال التدريب المهني تم الانتهاء من دورة تدريبية بمركز التدريب المهني بدمياط الجديدة على مهنة التفصيل والحياكة لـ12 متدربة.

تلقى الوزير، تقريرًا بذلك من منى الاطروش مدير المديرية، وأشارت فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر يونيو الماضي بالتفتيش على 161 منشأة، وإعادة التفتيش على 148 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 51 محضراً للمنشآت المخالفة، وعمل 10 مذكرات غلق إداري، وعمل 8 ندوات توعية، فضلاً عن تلقى 28 شكوى وتم إتخاذ إجراء قانوني حيال 6 شكاوى منهم و22 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة.

أما في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً وإجتماعياً، حيث قامت المديرية بصرف 2000 جنيه منحة مولود جديد لعامل، وصرف 54 ألفاً و296 جنيهاً لـ66 عاملاً رعاية صحية، أما في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 11 شكوى عمالية تم تسوية شكوتين منها ودياً، وإحالة شكوى للقضاء، وتبقى 8 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأضافت مدير المديرية، أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، تابعت المديرية التفتيش على 297 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.