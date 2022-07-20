عاجل- بيان من القوى العاملة بشأن إجازة 23 يوليو للقطاع الخاص

جدة - نرمين السيد - وقال سعفان إن ذلك يأتى فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن بتحديد إجازة عيد ثورة يوليو المجيدة فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام والقطاع الخاص. وأوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلى هذا الأجر. وهنأ وزير القوى العاملة شعب مصر وقواته المسلحة فى ذكرى ثورة يوليو التى أكدت للعالم عظمة القوات المسلحة فى الانحياز لجانب الشعب والانتصار له.

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