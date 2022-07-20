القوى العاملة: تحصيل 24 ألف جنيه مستحقات ورثة مصرى توفى بجدة

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، فى الحصول على مستحقات ورثة مصرى توفى بالمملكة، بلغت 4 آلاف و796 ريالا سعوديا، أى ما يعادل 24 ألفا و171 جنيها مصريا تقريبا.





ووجه الوزير الملحق العمالى وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالى، بالتواصل مع زملاء العامل المتوفى وابلاغهم تعازيه، وأنه يتواصل مع المكتب للحفاظ على مستحقاته. وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات المرحوم أحمد على عطية الذى وافته المنية وهو على رأس العمل، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول. وقال الملحق العمالى وليد عبد الرازق أحمد: إن المتوفى يعمل سائق عمالة موسمية بشركة جميل خوقير لنقل الحجاج وتم التنسيق الكامل مع الشركة والقسم القنصلى لتسهيل استخراج تصريح الوفاء واستلام الجثمان من أحد ذويه وإنهاء إجراءات دفن المتوفى بمقبرة الشرائع بمكة المكرمة. وأوضح الملحق العمالى أنه تم استخراج الشيك بمبلغ 4 آلاف و796 ريالا سعوديا، أى ما يعادل 24 ألفا و171 جنيها مصريا تقريبا، باسم مستحقات ورثة المتوفى تمهيدا لارساله لوزارة القوى العاملة لتسليمه لذويه.

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