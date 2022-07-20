جامعة القاهرة: العلاقات الوثيقة بين مصر والسعودية نموذج للتلاقى

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور جمال الشاذلى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وفدًا من الاتحاد العالمى للكشاف المسلم برئاسة الأمين العام الدكتور زهير غنيم، للاطلاع على تجربة جامعة القاهرة فى رعاية المتفوقين والموهوبين، بالإضافة إلى زيارة عدد من مرافق الجامعة ومن بينها قاعة الاحتفالات الكبرى والمكتبة المركزية الجديدة.





وأوضح الدكتور جمال الشاذلى، لوفد الاتحاد العالمى للكشاف المسلم أن مصر تربطها علاقات وثيقة وطيبة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وأنهما بمثابة الروح والجسد لا يستطيع أى منهما الاستغناء عن الآخر، مؤكدًا أن التلاقى بين أبناء الوطن العربى يُعد أمرًا مهمًا وحيويًا.

واستعرض الدكتور جمال الشاذلى، مع الوفد، جهود الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة التى أدت إلى تفوق جامعة القاهرة وتصدرها الجامعات المصرية فى التصنيفات العالمية المرموقة بشكل لم يحدث من قبل، مشيرًا إلى توجيهات الدكتور الخشت للاهتمام بالطلاب الوافدين وتقديم كل سبل الدعم والتشجيع والعون لهم باعتبارهم قوة ناعمة لمصر، لاسيما فى ظل رغبة الكثير من الطلاب الوافدين من مختلف الدول الدراسة فى جامعة القاهرة والتى يدرس بها نحو 14 ألف طالب وافد.

وقدّم نائب رئيس الجامعة، شرحًا مفصلًا حول كليات جامعة القاهرة والتى يصل عددها إلى 27 كلية يدرس بها 270 ألف طالب، مشيرًا إلى قرب افتتاح جامعة القاهرة الدولية القائمة على البرامج المزدوجة والمشتركة مع كبرى الجامعات العالمية المرموقة.

وأشار الدكتور جمال الشاذلى، إلى تجربة جامعة القاهرة الناجحة فى ظل جائحة كورونا والتى كان لها السبق فى التعاقد مع أكبر منصة فى العالم وهى منصة "البلاك بورد" والتى يتوافر عليها كافة الوسائل التعليمية من مقررات دراسية وامتحانات، مؤكدًا أن الجامعة تواكب التطورات التكنولوجية الحالية وأنشأت كلية النانو تكنولوجى بفرع الجامعة بالشيخ زايد، وحولت كلية الحاسبات والمعلومات إلى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، وطورت اللوائح الدراسية بشكل كلى وجزئى وأصبحت تنافس كبرى الجامعات العالمية.

وعرض نائب رئيس الجامعة الدور الثقافى والتنويرى الذى تقوم به الجامعة منذ تولى الدكتور محمد الخشت رئاستها باعتباره رمزًا من رموز التجديد الفكرى والدينى فى الوطن العربى وله العديد من المؤلفات ترجم بعضها للغات أجنبية، وتوجيهه بإنشاء مقررى التفكير النقدى وريادة الأعمال وتعميمهما على كليات الجامعة، كما استعرض الدور المجتمعى الذى تقوم به جامعة القاهرة وقيامها بإرسال القوافل التنموية الشاملة للقرى والأماكن الأكثر احتياجًا ودورها البارز فى محو الأمية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور زهير غنيم الأمين العام للاتحاد العالمى للكشاف المسلم، عن سعادته لزيارة جامعة القاهرة وقبتها التاريخية العريقة التى استقبلت العديد من الملوك ورؤساء الدول، وقامت بتخريج العديد من الزعماء والمفكرين، مشيدًا بحسن استقبال الجامعة للوفد ووجه الدعوة لإدارة جامعة القاهرة لزيارة الجامعات السعودية؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك فى المجالات الأكاديمية والبحثية المختلفة.