القوى العاملة: تعيين 510 بينهم 8 «قادرون باختلاف» فى دمياط

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين 510 شباب بمحافظة دمياط، منهم 8 "قادرون باختلاف" فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلين بها 1167 شابا، كما تم استخراج 466 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلا عن توفير 25 فرصة عمل.





وقال الوزير، إن المديرية شنت حملات تفتيش عمالى على 200 منشأة، وإعادة التفتيش على 56 منشأة أخرى، وأسفرت الحملات عن تحرير 27 محضرا، وعمل ندوتى توعية بمصنع علف كفر سعد ومكتب الزهراء للرحلات بالزرقا، وفى مجال التدريب المهنى تم الانتهاء من دورة تدريبية بمركز التدريب المهنى بدمياط الجديدة على مهنة التفصيل والحياكة لـ12 متدربة.

وتلقى الوزير، تقريرا بذلك من منى الاطروش مدير المديرية، أشارت فيه إلى أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر يونيو الماضى بالتفتيش على 161 منشأة، وإعادة التفتيش على 148 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 51 محضرا للمنشآت المخالفة، وعمل 10 مذكرات غلق إدارى، وعمل 8 ندوات توعية، فضلا عن تلقى 28 شكوى وتم إتخاذ إجراء قانونى حيال 6 شكاوى منهم، و22 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة.

أما فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحيا وإجتماعيا، وصرفت المديرية 2000 جنيه منحة مولود جديد لعامل، وصرف 54 ألفا و296 جنيه لـ66 عاملا رعاية صحية، أما فى مجال علاقات العمل تلقت المديرية 11 شكوى عمالية تم تسوية شكوتين منها وديا، وإحالة شكوى للقضاء، وتبقى 8 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأضافت مدير المديرية، أنه فى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تابعت المديرية التفتيش على 297 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى.