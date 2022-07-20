مصر تدين الهجوم الارهابي الجبان الذي استهدف عناصر من قوات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 يوليو 2022 09:28 صباحاً - أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم 20 يوليو الجاري، عن بالغ إدانتها واستنكارها للهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف عناصر من قوات الشرطة العراقية بمحافظة صلاح الدين، مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشقاء العراقيين.

وتقدمت مصر -في بيان صحفي لوزارة الخارجية- بخالص التعازي للعراق الشقيق ولذوي الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل لكافة المُصابين، كما أكدت مصر على تضامنها ودعمها للعراق في مواجهة كافة صور الإرهاب والعنف والتطرف.

وأفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، بمقتل وإصابة 6 عناصر من الشرطة الاتحادية باشتباكات مع عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين.