زيارة الرئيس السيسى إلى ألمانيا وصربيا تتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - فمن جانبها قالت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "قمة مصرية ـــ صربية فى بلجراد.. السيسى: الشراكة الإستراتيجية مع ألمانيا ركيزة للحفاظ على استقرار المنطقة".

عقب ختام زيارته الناجحة إلى ألمانيا، وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس إلى العاصمة الصربية بلجراد، فى زيارة رسمية هى الأولى من نوعها، منذ 35 عاما، وكان فى استقباله الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش بمطار بلجراد الدولى، فى إطار العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن زيارة الرئيس السيسى إلى بلجراد ستشهد عقد مباحثات مكثفة مع الرئيس الصربى، بالإضافة إلى لقاء رئيس البرلمان الصربى، لبحث آليات تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، فضلا عن النظر فى سبل التعاون والتنسيق على الصعيدين الدولى والإقليمى.

وسيتخلل الزيارة عدد آخر من الأنشطة المكثفة للرئيس، على رأسها إلقاء كلمة فى جامعة بلجراد تتضمن التركيز على مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تعظيمها، فضلا عن استعراض محددات السياسة المصرية تجاه أهم القضايا الإقليمية والدولية المعاصرة.

كان الرئيس السيسى قد استقبل أمس، فى برلين، أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية.

وخلال اللقاء، أكد الرئيس حرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الإستراتيجية الممتدة مع ألمانيا التى تمثل ركيزة مهمة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، معربا عن التطلع لتعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الألمانى، خلال الفترة المقبلة، بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن اللقاء شهد التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية، خاصة تطورات الأوضاع فى أوكرانيا وتداعياتها الاقتصادية السلبية على المستوى العالمى، إلى جانب مستجدات جائحة كورونا، وظاهرة تغير المناخ فى ظل عقد حوار بطرسبرج، واستضافة مصر المرتقبة القمة العالمية للمناخ فى نوفمبر من العام الحالى.

كما تم التطرق إلى تطورات الأوضاع فى كل من شرق المتوسط وليبيا وسوريا واليمن، حيث أكد الرئيس السيسى فى هذا الصدد، أنه لا سبيل لتسوية تلك الأزمات إلا من خلال الحلول السياسية، بما يحافظ على وحدة أراضى الدول وسلامة مؤسساتها الوطنية، ومن ثم توفير الأساس الأمنى اللازم لمكافحة التنظيمات الإرهابية ومحاصرة عناصرها، للحيلولة دون انتقالهم إلى دول أخرى بالمنطقة.

ورحبت وزيرة الخارجية الألمانية بزيارة الرئيس السيسى إلى برلين، مؤكدة أنها ستسهم فى دعم مسيرة العلاقات بين البلدين على نحو بناء وإيجابى، خاصة فى ظل التزام الحكومة الألمانية بتعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات، مشيدة، فى هذا الصدد، بجهود الرئيس لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى مصر والمنطقة بأسرها، مع الإعراب عن دعم بلادها تلك الجهود.

فيما قالت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "الرئيس خلال استقباله أنالينا بيربوك ببرلين: الحلول السياسية هى السبيل لإنهاء الأزمات فى ليبيا وسوريا واليمن"، بينما تناولت صحيفة الأهرام تحت عنوان "توجيهات رئاسية بإعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية.. مدبولى: تعظيم الفرص الاستثمارية لقناة السويس وتفعيل مشروعات الهيدروجين الأخضر" تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك توجيها من الرئيس السيسى، بالعمل على تعظيم الاستفادة من الأراضى الشاطئية بالمنطقة الغربية بمدينة العلمين الجديدة، وزيادة الطاقة الفندقية بها.

جاء ذلك خلال اجتماعه أمس، لاستعراض المخططات الخاصة باستغلال الأراضى بالمنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، وزيادة الطاقة الفندقية بالمدينة، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء مهندس أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، واللواء هشام السويفى، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازى، مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربى، رئيس المكتب الاستشارى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولى إحدى الشركات والاستشاريين.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن هدف الاجتماع، استعراض المخططات المطروحة من مختلف الجهات المعنية، قبل البدء فى تنفيذ المشروعات، التى من شأنها زيادة الطاقة الفندقية بمدينة العلمين الجديدة.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المخططات التى تضم مشروعات خدمية وتنموية، تستهدف إتاحة وجهة سياحية على مدار العام فى الساحل الشمالى.

وشدد رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس، مع المهندس يحيى زكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،على ضرورة تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية القائمة والمطروحة بالمنطقة الاقتصادية للقناة، موجها بمضاعفة الجهود من أجل تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة لعدد من المشروعات، الخاصة بالهيدروجين الأخضر، وترجمتها لعقود فعلية.

وقالت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "رئيس الوزراء يتابع مبادرة «سكن لكل المصريين»: تكليف رئاسى بإنشاء 200 ألف وحدة سكنية بالقاهرة الكبرى.. حصر كل الأراضى المملوكة للدولة داخل القاهرة.. إخلاء المناطق غير المخططة.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بحصر كل الأراضى المملوكة لجهات الدولة داخل القاهرة حتى يتم البدء فى البناء عليها، فضلا عن البدء فى الإخلاء للمناطق غير المخططة، وذلك فى ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالبدء فى بناء 200 ألف وحدة سكنية بالقاهرة الكبرى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى، أمس لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بإنشاء 200 ألف وحدة سكنية بالقاهرة الكبرى ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وفى إطار خطة الدولة لتطوير المناطق غير الآمنة، وذلك بحضور اللواء مهندس أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء هشام السويفى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازى مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربى رئيس المكتب الاستشارى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية.

أشار رئيس الوزراء إلى نجاح الدولة فى القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة، وتسكين أهالينا فى مناطق سكنية حضارية مخططة ولائقة، مضيفا أننا سنستمر وفقا لتوجيهات الرئيس فى تطوير المناطق غير المخططة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الوزراء السفير نادر سعد بأن الاجتماع استعرض استراتيجية تطوير المناطق غير المخططة بإقليم القاهرة الكبرى، موضحا أن المشروع يتضمن إنشاء نحو 200 ألف وحدة سكنية على مرحلتين.

أشار إلى أن الاجتماع تناول عرض المناطق غير المخططة وتقدير عدد الوحدات بكل منطقة، وذلك فى محافظات "القاهرة والجيزة والقليوبية"، وكذا عرض حصر الأراضى الفضاء المقترحة لمشروعات الإسكان بديل العشوائيات فى المحافظات الثلاث.

بينما قالت صحيفة الجمهورية تحت عنوان "بعد زيارة ناجحة إلى ألمانيا.. السيسى فى صريبا.. زيارة رسمية هى الأولى من نوعها مباحثات مكثفة للرئيس مع نظيره الصربى.. ويلتقى رئيس البرلمان.. ويلقى كلمة فى جامعة بلجراد

استقبل الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش، أمس، الرئيس عبدالفتاح السيسى بمطار العاصمة بلجراد الذى يقوم بزيارة رسمية هى الأولى من نوعها وذلك فى إطار العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين. صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن زيارة الرئيس السيسى إلى بلجراد ستشهد عقد مباحثات مكثفة مع الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش، بالإضافة إلى مقابلة رئيس البرلمان الصربى، وذلك لبحث آليات تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، فضلا عن النظر فى سبل التعاون والتنسيق على الصعيدين الدولى والإقليمى.

سيتخلل الزيارة عدد آخر من الأنشطة المكثفة للرئيس السيسى، وعلى رأسها إلقاء كلمة فى جامعة بلجراد تتضمن التركيز على مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق تعظيمها، فضلا عن استعراض محددات السياسة المصرية تجاه أهم القضايا الإقليمية والدولية المعاصرة.

كان الرئيس السيسى قد افتتح، خلال زيارته لألمانيا، مع المستشار الألمانى أولاف شولتز جلسة رفيعة المستوى لحوار بترسبرج للمناخ فى العاصمة الألمانية برلين برئاسة مشتركة من مصر وألمانيا.

اجتمع الرئيس السيسى، خلال زيارته، مع المستشار الألمانى بمقر المستشارية بالعاصمة برلين، كما شارك فى مائدة مستديرة مع ممثلى مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الصناعية الألمانية، وذلك بمشاركة عدد من كبار المسئولين الألمان، وبحضور وزراء الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والبترول والثروة المعدنية، والنقل، والتجارة والصناعة.. كما التقى الرئيس السيسى نظيره الألمانى فرانك شتاينماير.

أما صحيفة "الأخبار" فقالت تحت عنوان "توجيهات رئاسية بتعظيم الاستفادة من الأراضى الشاطئية بالعلمين الجديدة - مدبولى: تفعيل اتفاقيات "اقتصادية قناة السويس"، و200 ألف وحدة سكنية بالقاهرة الكبرى"

أكد د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ضرورة تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية القائمة والمطروحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ووجه بمضاعفة الجهود من أجل تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة لعدد من المشروعات، خاصة بالهيدروجين الأخضر، وترجمتها لعقود فعلية.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع المهندس يحيى زكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وخلال الاجتماع تناول المهندس يحيى زكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الموقف التنفيذى لمشروعات المنطقة الاقتصادية مستعرضا الجوانب المرتبطة بتمويل الاستثمارات لتطوير منطقة شرق بورسعيد وموانئ السخنة وغرب بورسعيد والعريش، بالإضافة إلى المشروعات التنموية الأخـرى لاسيما ميكنة الخدمات الجمركية ومحطات تحلية المياه والصرف، وتوزيع الكهرباء، والمشروعات اللوجستية.

من ناحية أخرى استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، المخططات الخاصة باستغلال الأراضى بالمنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، وزيادة الطاقة الفندقية بالمدينة، وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعمل على تعظيم الاستفادة من الأراضى الشاطئية بالمنطقة الغربية بمدينة العلمين الجديدة، وزيادة الطاقة الفندقية بها.. ولفت رئيس الوزراء إلى أن هدف الاجتماع هو استعراض المخططات المطروحة من مختلف الجهات المعنية، قبل البدء فى تنفيذ المشروعات، التى من شأنها زيادة الطاقة الفندقية بمدينة العلمين الجديدة.

كما تابع د. مدبولى، تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإنشاء 200 ألف وحدة سكنية بـالـقـاهـرة الـكـبرى، ضمن المباد رة الرئاسية "سكن لكل المصريين" وفى إطار خطة الدولة لتطوير المناطق غير الآمنة. وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالبدء فى بناء 200 ألف وحدة سكنية بالقاهرة الكبرى، وفى ضوء ذلك وجه بحصر كل الأراضى المملوكة لجهات الدولة داخل القاهرة حتى يتم البدء فى البناء عليها.

وقالت صحيفة الأخبار تحت عنوان "الرئيس يلتقى وزيرة خارجية ألمانيا.. السيسى: حريصون على تعميق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين"

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى حرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الإستراتيجية الممتدة مع ألمانيا، والتى تمثل ركيزة مهمة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، وأعرب الرئيس عن التطلع لتعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الألمانى خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسى، مع أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الوزيرة الألمانية رحبت بزيارة الرئيس إلى برلين، وأكدت أنها ستسهم فى دعم مسيرة العلاقات بين البلدين على نحو بناء وإيجابى، خاصة فى ظل التزام الحكومة الألمانية بتعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات، وأشادت بجهود الرئيس لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى مصر والمنطقة بأسرها، وأعربت عن دعم بلادها لتلك الجهود. وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد أيضا التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، خاصة تطورات الأوضاع فى أوكرانيا وتداعياتها الاقتصادية السلبية على المستوى العالمى، إلى جانب مستجدات جائحة كورونا، وكذلك ظاهرة تغير المناخ فى ظل انعقاد «حوار بطرسبرج" واستضافة مصر المرتقبة للقمة العالمية للمناخ فى شهر نوفمبر من العام الجارى.

وأوضح راضى انه تم التطرق إلى تطورات الأوضاع فى كل من شرق المتوسط وليبيا وسوريا واليمن، حيث أكد الرئيس أنه لا سبيل لتسوية تلك الأزمات إلا من خلال الحلول السياسية، بما يحافظ على وحدة أراضى الدول وسلامة مؤسساتها الوطنية، بما يوفر الأساس الأمنى اللازم لمكافحة التنظيمات الإرهابية ومحاصرة عناصرها للحيلولة دون انتقالهم إلى دول أخرى بالمنطقة.

وأعربت وزيرة الخارجية الألمانية عن تطلع بلادها لتكثيف التنسيق المشترك مع مصر حول قضايا الشرق الأوسط، وذلك فى ضوء الثقل السياسى المصرى فى محيطها الإقليمى، وأشادت بالجهود التى تبذلها لدعم مساعى التوصل إلى حلول سياسية للأزمات مصر القائمة.

فيما قالت صحيفة الأخبار تحت عنوان "الحكومة: المستشفيات تستقبل الحالات بشكل طبيعى"

أكدت الحكومة عدم صحة ما تم تداوله من أنباء حول رفض المستشفيات الحكومية استقبال حالات كورونا نتيجة ضعف الطاقة الاستيعابية لها.

وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء، وأكدت أنه لا صحة لرفض المستشفيات الحكومية استقبال حالات كورونا نتيجة ضعف الطاقة الاستيعابية لها، وشددت على استعداد المستشفيات الحكومية بمختلف المحافظات، لاستقبال أى حالات مصابة بفيروس كورونا بشكل طبيعى، وإجـراء كل الفحوصات والتحاليل اللازمة لهم، وتحويلهم لدخول المستشفيات لتلقى العلاج وفقا لبروتوكول علاج وزارة الصحة حسب تصنيف الحالات حال التأكد من إصابتهم معمليا أو العزل المنزلى فى حالة الأعراض البسيطة، وأشارت إلى أن نسب الإشغال بالمستشفيات تسير وفق المعدلات العادية، وناشدت جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التى تستهدف إثارة الذعر بينهم، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

بينما قالت صحيفة الأخبار تحت عنوان "الصحة: جاهزون للتعامل مع مستجدات كورونا انخفاض الوفيات.. وتوافر مخزون كاف من المستلزمات الطبية والأدوية"

أكدت وزارة الصحة جاهزية واستعداد كل المنشآت الصحية التابعة لها، للتعامل مع المستجدات الحالية والمستقبلية لجائحة كورونا، إذ وجه وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، كافة مديرى المديريات الصحية بالمحافظات بالتأكد من تدريب جميع العاملين على تنفيذ الخطط المختلفة للتعامل مع مع أى: مستجدات خاصة بالجائحة حال الاحتياج، كما أكد على ضرورة المتابعة الدائمة لتوافر مخزون استراتيجى كاف من المستلزمات الطبية والأدوية الخاصة بعلاج فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير الأسبوعى، مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، وبمشاركة كل وكلاء الوزارة بالمحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة.

وحول الوضع الوبائى الخاص بفيروس كورونا: أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان أن الوزير استمع خلال الاجتماع إلى شرح مفصل حول الوضع الوبائى العالمى والمحلى، حيث يتم تقييم الوضع محليا وفقا للبرنامج القومى لترصد الأمراض المعدية، لافتا إلى انخفاض أعداد الوفيات مقارنة بأعداد المصابين، حيث أفادت الدراسات الخاصة بالتسلسل الجينى لعينات فيروس كورونا أن كافة الحالات المصابة، مصابة بمتحور أوميكرون وسلالته الفرعية.

وأضاف حسام عبدالغفار، أن الوزير شدد على أهمية رفع الوعى المجتمعى بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا، والحصول على الجرعات التنشيطية من اللقاحات المضادة للفيروس، حيث يتمكن المواطنين ممن هم أكبر من 65 عاما أو من يعانون من أمراض مزمنة الحصول على الجرعة التنشيطية للقاح بعد مرور 3 أشهر من حصولهم على الجرعة السابقة لها، بينما يتمكن المواطنون الأصحاء الحصول على الجرعة التنشيطية بعد 6 أشهر، وذلك دون الحاجة لتسجيل مسبق.