القائم بأعمال وزير الصحة يتفقد تطوير مستشفى السادات المركزى بالمنوفية

جدة - نرمين السيد - تفقد وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مساء أمس الثلاثاء، مستشفى السادات المركزى بمحافظة المنوفية، لمتابعة سير العمل بالمنظومة الصحية ومتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة وتذليل أى عقبات تواجه سير العمل.





ووجه بتطوير ورفع كفاءة المستشفى بأحدث التجهيزات الطبية وغير الطبية، بما يضمن تقديم خدمة طبية مميزة، نظرًا لأهمية المستشفى لكونه يخدم نحو 177 ألفا و500 مواطن من سكان المنطقة، والقرى المجاورة، فضلاً عن العاملين فى المنطقة الصناعية بمدينة السادات.

ووجه بزيادة أعداد العاملين فى أعمال النظافة، لاستمرار الحفاظ على نظافة المستشفى وتوفير حماية أفضل للمرضى المترددين عليها، وكذلك العاملين بها.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير تفقد أقسام (غسيل الكلى الصناعى، حضانات الأطفال، الرعاية المركزة والمتوسطة، الغرف الداخلية، الطوارئ والاستقبال) منوها إلى أن قسم الاستقبال والطوارئ يقدم خدمات الفحص الطبى لما يقرب من 2000 مواطن شهريًا، بالإضافة إلى تفقد قسم الأشعة، الذى تم تطويره مؤخرا، ورفع كفاءة جهاز الأشعة المقطعية، حرصًا على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

وأشار عبدالغفار إلى أن الوزير حرص على تفقد غرف إقامة المرضى للاطمئنان على حالتهم الصحية، واستطلاع مدى رضائهم عن جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، كما تأكد الوزير من توافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية ومخزون الدم بكافة الفصائل، إلى جانب التأكد من تطبيق الإجراءات الوقاية والاحترازية بين الفرق العاملة والمترددين على المستشفى، ضمن خطة التأمين الطبى خلال فصل الصيف والتصدى لفيروس كورونا.

وأضاف أن الوزير تفقد قسم العيادات الخارجية والذى يضم عيادات (الباطنة، الجراحة، الأطفال، النساء، تنظيم الأسرة، الجلدية، الرمد، الأنف والأذن، النفسية والعصبية، العظام)، بالإضافة إلى عيادتين للأسنان، حيث يتردد على العيادات الخارجية، نحو 13 ألف مواطن شهريا.

وتابع أن الوزير وجه بتقديم أوجه الرعاية الصحية لطفلة مصابة بمرض الشلل الدماغى، ومتابعة حالتها الصحية بشكل دورى، لافتا إلى أن الوزير وجه أيضا بتوفير جهاز "دوبلر" بقسم الغسيل الكلوى، لتقديم خدمات الكشف عن سلامة الأوردة والشرايين.

رافق الوزير خلال جولته الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون المشروعات القومية، والدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية.

يذكر أن المستشفى تم إنشاؤه على مساحة إجمالية 5 آلاف متر، ويتكون من مبنى واحد يضم طابقين أرضى وعلوى، وتصل الطاقة الاستيعابية إلى 63 سرير داخلى، علاوة على 6 أسرة رعاية مركزية، و23 حضانة أطفال مبتسرين، بالإضافة إلى 23 جهاز للكلى الصناعى، و36 ماكينة غسيل كلوى، و6 أجهزة للأشعة (العادية، المتحركة)، علاوة على غرفتى عمليات.