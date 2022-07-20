مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20-7-2022 والقنوات الناقلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 يوليو 2022 08:22 صباحاً - تقام اليوم الأربعاء 20- 7 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها مباراة الوداد المغربي والفتح الرباطي في الدور نصف النهائي بكأس العرش المغربي، و4 مباريات في التصفيات التأهيلية لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

موعد نصف نهائي كأس العرش المغربي والقناة الناقلة

الوداد X الفتح الرباطي – 9 مساء - Arryadia SD/HD

مواعيد مباريات التصفيات التأهيلية لدوري أبطال أوروبا

هلسنكي (فنلندا) X فيكتوريا بلزن (التشيك) – 6 مساء

دينامو كييف X فنربخشة التركي – 8 مساء

فرينكفاروزي (المجر) X سلوفان براتيسلافا – 8 مساء

ماريبور (سلوفينيا) X شيريف تيراسبول (مولدوفا) - 8.15 مساء